Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Neom'a gitmek isteyen Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Yılmaz ile yeni sözleşme konusunda yaptığı girişimlerde son aşamaya geldi. Yapılan görüşmelerde, Barış Alper Yılmaz'ın 2028 yılının haziran bitecek olan kontrat süresinin uzatılması konusunda bir hamle yapılmadı. Ancak genç oyuncunun imza atacağı yeni anlaşmada sadece yıllık ücretinde kur güncellemesine gidildi.

PERFORMANS BONUSLARI DA VAR

Barış Alper Yılmaz, en son 2024 yılının Haziran ayında yıllık ücretinde bir zam almıştı. O dönem aldığı 100 milyon TL'nin euro karşılığı ise 3 milyon euroydu... Başarılı oyuncunun yeni sözleşmede alacağı ücret ise 3 milyon euronun TL karşılığı olan 150 milyon TL olacak. Ayrıca yeni anlaşmada genç oyuncunun saha içindeki performansına bağlı bonus maddeleri de yer alacak. Bu bonusların tamamının elde edilmesi durumda Barış Alper Yılmaz'ın kazanacağı ücret 200 milyon TL'yi bulacak.

%20 PAY İÇİN GÖRÜŞME YAPILACAK

G.Saray, Barış Alper 'i 2021 yılında Ankara Keçiörengücü'nden transfer etmişti. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için Ankara ekibine 2.1 milyon euro bonservis bedeli vermişti. Ankara Keçiörengücü ayrıca Barış'ın bonservisinin yüzde 20'sinin de sahibi. SarıKırmızılı Yönetim, önümüzdeki günlerde bu payı almak için Ankara temsilcisiyle bir görüşme yapmayı planlıyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro...