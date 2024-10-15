İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2024 Salı / 12 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2391
  • EURO
    37,3184
  • ALTIN
    2928.62
  • BIST100
    8860.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi! Faturası ağır oldu
Spor

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi! Faturası ağır oldu

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük payı olan Barış Alper Yılmaz bu sezona da fırtına gibi girmişti. Ancak milli futbolcu 3'ü Süper Lig, 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 5 maçtır gol veya asist katkısı yapamadı. İşte Okan Buruk'un, Barış Alper Yılmaz planı...

15 Ekim 2024 Salı 22:18 - Güncelleme:
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi! Faturası ağır oldu
ABONE OL

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük payı olan Barış Alper Yılmaz bu sezona da fırtına gibi girmişti. Yazın çeyrek finale çıkan A Milli Takım'da da başarılı bir performans gösteren yıldız oyuncu, transfer döneminde teklifler almasına rağmen sarı kırmızlı ekipte kalmıştı.

SÜPER LİG'E FIRTINA GİBİ GİRMİŞTİ

Milli futbolcu Süper Lig'de çıktığı ilk 5 maçta 4 gol 1 asist ile 5 gole katkı yapmış ve Galatasaray bu maçlarda bütün maçlarını kazanmıştı. 24 yaşındaki oyuncu ardından ise 3 Süper Lig, 2 Avrupa Ligi maçında golle tanışmadı. Son milli maçta da ilk 45 dakikada süre alan yıldız kanat oyuncusu etkili olamadı.

GALATASARAY PUANLAR KAYBETTİ

Bu süreçte sarı kırmızlı ekip Süper Lig'de Kasımpaşa maçında 3-0 öndeyken 2 puan kaybetti. Avrupa Ligi'nde ise Riga Skola deplasmanından da beraberlikle döndü. İlerleyen haftalarda ise Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı bir süre dinlendirmeyi planlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.