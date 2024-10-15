Galatasaray'da geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük payı olan Barış Alper Yılmaz bu sezona da fırtına gibi girmişti. Yazın çeyrek finale çıkan A Milli Takım'da da başarılı bir performans gösteren yıldız oyuncu, transfer döneminde teklifler almasına rağmen sarı kırmızlı ekipte kalmıştı.

SÜPER LİG'E FIRTINA GİBİ GİRMİŞTİ

Milli futbolcu Süper Lig'de çıktığı ilk 5 maçta 4 gol 1 asist ile 5 gole katkı yapmış ve Galatasaray bu maçlarda bütün maçlarını kazanmıştı. 24 yaşındaki oyuncu ardından ise 3 Süper Lig, 2 Avrupa Ligi maçında golle tanışmadı. Son milli maçta da ilk 45 dakikada süre alan yıldız kanat oyuncusu etkili olamadı.

GALATASARAY PUANLAR KAYBETTİ

Bu süreçte sarı kırmızlı ekip Süper Lig'de Kasımpaşa maçında 3-0 öndeyken 2 puan kaybetti. Avrupa Ligi'nde ise Riga Skola deplasmanından da beraberlikle döndü. İlerleyen haftalarda ise Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı bir süre dinlendirmeyi planlıyor.