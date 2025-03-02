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Spor

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi! Faturası ağır oldu

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük payı olan Barış Alper Yılmaz bu sezona da fırtına gibi girmişti. Ancak son zamanlarda düşüş yaşayan milli futbolcu taraftarın tepkisini çekiyor. İşte Barış Alper Yılmaz Alper haberinin detayları...

Emre Sarı2 Mart 2025 Pazar 18:34 - Güncelleme:
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi! Faturası ağır oldu
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük payı olan Barış Alper Yılmaz bu sezona da fırtına gibi girmişti. Yazın çeyrek finale çıkan A Milli Takım'da da başarılı bir performans gösteren yıldız oyuncu, transfer döneminde teklifler almasına rağmen sarı kırmızlı ekipte kalmıştı.

11 MAÇTA SADECE 1 GOLE KATKI YAPTI

Milli futbolcu Süper Lig'de çıktığı ilk 19 maçta 10 gol 1 asistlik perfromas sergilemiş, Avrupa'da da 1 gol ile oynayarak toplamda 12 gole katkı vermişti. Milli futbolcu bu sürecin ardından ise çıktığı 11 resmi maçta sadece 1 asist katkısı verebildi. Bu dönemde Galatasaray Avrupa'ya veda ederken ligde de puan farkı Fenerbahçe ile azaldı.

TARAFTAR TEPKİLİ

Galatasaray son 6 resmi maçta sadece 1 kez kazanrken bu süreçte taraftar başta Okan Buruk olmak üzere oyunculara da yoğun tepki gösteriyor. Performası giderek düşen Barış Alper Yılmaz'da bu tepkilerden payını alan isimlerin başında geliyor. Taraftar yıldız kanat oyuncusunun performasını artırmasını bekliyor.

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