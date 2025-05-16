İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2025 Cuma / 19 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8367
  • EURO
    43,2834
  • ALTIN
    3968.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan anlamlı hareket
Spor

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan anlamlı hareket

Galatasaray forması giyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, down sendromlu bireylerin çalışarak para kazanma ve sosyalleşme imkanı bulduğu Down Cafe'ye destek oldu.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 18:21 - Güncelleme:
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan anlamlı hareket
ABONE OL

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Şişli'de bulunan Down Cafe'ye destekte bulundu.

Barış Alper, down sendromlu bireylerin çalışarak para kazanma ve sosyalleşme imkanı bulduğu Down Cafe'yi ziyaret etti.

Down sendromlu bireylerle vakit geçiren 24 yaşındaki oyuncu, kendisi için hazırlanan sarı-kırmızılı pastayı kesti.

Down Cafe'nin ihtiyaçlarının karşılanması için destekte de bulunan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın antrenmanını izlemeleri ve takım arkadaşlarıyla tanışmaları için down sendromlu bireyleri Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne davet etti.

Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği (ADER) Başkanı Saruhan Singen, yaptığı açıklamada, 2011'de ailelerin bir araya gelmesiyle kurulduklarını belirterek, "Derdimiz çocuklara farkındalık oluşturmak ve onların yaptıklarını dışarıya yansıtmak. 20 çocuğumuz var ve bu format Türkiye'de yok. Dörderli gruplar halinde 20 çocuğumuz burada maddi kazanç elde ediyor. Ben, eşim ve diğer anneler burada gönüllüyüz. Down sendromlu bireylerin farkındalıklarını artırabilmek için cumartesi günleri özel programlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.