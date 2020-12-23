İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2020 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6658
  • EURO
    9,3337
  • ALTIN
    458.565
  • BIST100
    1404.97
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Bartuğ Elmaz: Formamı anneme hediye edeceğim
Spor

Galatasaray'da Bartuğ Elmaz: Formamı anneme hediye edeceğim

Göztepe maçında ilk kez forma giyen Galatasaray'ın 17 yaşındaki genç futbolcusu Bartuğ Elmaz, 9 sene önce Florya'dan içeri girdiğinde hayalinin bu formayı uzun yıllar gururla taşımak olduğunu söyleyerek, “Bugünkü formamı anneme hediye edeceğim. İyi ki Galatasaraylıyım.” dedi.

IHA23 Aralık 2020 Çarşamba 00:13 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:13
ABONE OL

Süper Lig’in 14. haftasında evinde Göztepe’yi 3-1 mağlup eden Galatasaray’da 17 yaşındaki futbolcu Bartuğ Elmaz ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. İlk maç heyecanı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan genç futbolcu, “9 sene önce Florya’dan içeri girdiğimde hayalim bu formayı uzun yıllar gururla taşımaktı. Bugün ilki nasip oldu. Bana bu duyguyu yaşattığı için başta Fatih Hocama, yardımcı hocalarıma, akademide üzerimde emeği olan hocalarıma ve aileme teşekkür ederim. Bugünkü formamı anneme hediye edeceğim. İyiki Galatasaraylıyım.” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.