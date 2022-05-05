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Spor

Galatasaray'da Başakşehir maçı mesaisi devam etti

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA5 Mayıs 2022 Perşembe 18:08 - Güncelleme:
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda bitiricilik üzerinde duruldu. Antrenman, çift kalede taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Marcao, Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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