Galatasaray'da Başakşehir maçında 1'i zorunlu 3 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Liverpool mücadelesinin ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Ligde geride kalan bölümde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 26. haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi. Galatasaray, RAMS Park'ta 42 puanla 5. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren turuncu-lacivertlileri konuk etti.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Sacha Boey ve Mario Lemina görev bekledi.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yendikleri maçın kadrosundan 3 değişikliğe gitti.

Buruk, sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'ya RAMS Başakşehir müsabakasında forma veremedi. Tecrübeli teknik adam, Liverpool mücadelesine ilk 11'de başlayan Jakobs ve Lemina'yı da yedeğe çekerken bu oyuncuların yerine Sallai, Eren Elmalı ve Yunus Akgün'ü görevlendirdi.

TAKIMIN BAŞINDA İRFAN SARALOĞLU YER ALDI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle RAMS Başakşehir karşılaşmasında yedek kulübesinde görev yapamadı.

Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Buruk'un yerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu takımı yönetti.