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Spor

Galatasaray'da Başakşehir mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 17. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 19:03 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 19:04
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışmaları yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sacha Boey, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışırken, Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Marcao'nun tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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