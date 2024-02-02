Teknik Direktör Okan Buruk'un Gaziantep FK maçından sonra yaptığı, "Bek bölgelerine acil transfer istiyorum" açıklamasından sonra Galatasaray yönetimi transferde gaza bastı. Sarı kırmızılı yönetim, zaman sebebiyle daha rasyonel bir politika izliyor. Sağ beke de yabancı alınması sebebiyle soldaki öncelik yerliden yana. Rangers'ta durumu sallantıda olan Rıdvan Yılmaz için 3 milyon euroluk teklif yapıldı. İskoç ekibi ise 4.5 milyon eurodan aşağı bir rakama satmayacaklarını bildirdi.

DİĞER ADAY FATİH KARAGÜMRÜK'TEN

Aslan, 1.5 milyon euroluk farkı düşünmek için beklemeye çekildi. G.Saray'ın, Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan'ın menajeriyle de görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Ancak Gümrük cephesi, önce futbolcuyla temas kurulmasından dolayı rahatsız. Bu sebeple transfer sürüncemeye girebilir. Futbolcunun piyasa değeri 3 milyon euro...