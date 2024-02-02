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  • Galatasaray'da beke 2 yerli aday! Ya Rıdvan Yılmaz ya da Levent Mercan
Spor

Galatasaray'da beke 2 yerli aday! Ya Rıdvan Yılmaz ya da Levent Mercan

Teknik direktör Okan Buruk'un bek bölgesine transfer istemesi üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi 2 aday belirledi. Sarı kırmızılı ekip, Rıdvan Yılmaz veya Levent Mercan'dan birini takıma katmak istiyor. İşte detaylar...

Akşam2 Şubat 2024 Cuma 10:06 - Güncelleme:
Galatasaray'da beke 2 yerli aday! Ya Rıdvan Yılmaz ya da Levent Mercan
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Teknik Direktör Okan Buruk'un Gaziantep FK maçından sonra yaptığı, "Bek bölgelerine acil transfer istiyorum" açıklamasından sonra Galatasaray yönetimi transferde gaza bastı. Sarı kırmızılı yönetim, zaman sebebiyle daha rasyonel bir politika izliyor. Sağ beke de yabancı alınması sebebiyle soldaki öncelik yerliden yana. Rangers'ta durumu sallantıda olan Rıdvan Yılmaz için 3 milyon euroluk teklif yapıldı. İskoç ekibi ise 4.5 milyon eurodan aşağı bir rakama satmayacaklarını bildirdi.

DİĞER ADAY FATİH KARAGÜMRÜK'TEN

Aslan, 1.5 milyon euroluk farkı düşünmek için beklemeye çekildi. G.Saray'ın, Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan'ın menajeriyle de görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Ancak Gümrük cephesi, önce futbolcuyla temas kurulmasından dolayı rahatsız. Bu sebeple transfer sürüncemeye girebilir. Futbolcunun piyasa değeri 3 milyon euro...

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