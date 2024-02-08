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Spor

Galatasaray'da beklenen ayrılık! Kazımcan Karataş'ın yeni adresi belli oldu

Galatasaray, genç oyuncusu Kazımcan Karataş'ın Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'ne sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

8 Şubat 2024 Perşembe 19:46 - Güncelleme:
Galatasaray'da beklenen ayrılık! Kazımcan Karataş'ın yeni adresi belli oldu
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Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar Ankaragücü'ne kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan 21 yaşındaki sol bek, bu maçlarda skor katkısı yapamamıştı.

YENİ FORMASINI SIRTINA GEÇİRDİ

Genç futbolcu, MKE Ankaragücü ile imzaladığı sözleşmenin ardından yeni formasını sırtına geçirdi.

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