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Spor

Galatasaray'da beklenmedik istifa

Galatasaray Kulübü, icra kurulu başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev'in istifa ettiğini açıkladı.

AA29 Ocak 2022 Cumartesi 11:52 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 11:52
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Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarında icra kurulu başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev istifa etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hande Ocak Başev'in görevinden ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da Hande Ocak Başev'in istifasıyla ilgili olarak, "Göreve başladığından bu yana Sayın Başev'in kişiliğine yöneltilen mesnetsiz ithamları üzüntüyle karşılıyor, bu zaman zarfında Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir maddi karşılık almadan verdiği değerli hizmetleri için şükranlarımızı sunarız." değerlendirmesinde bulundu.

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