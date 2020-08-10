10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:38 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:38

Takım bütçesini 40 milyon euroya indirmeye kararlı olan Galatasaray’da yüksek kazanan ve gözden çıkarılan isimlerin menajerleri toplantıya çağrıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Belhanda, Feghouli ve Babel’in menajerlerini İstanbul’a davet etti.

Her üç futbolcuyu da gözden çıkaran ve böylece 10 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmayı planlayan sarı-kırmızılılar, menajerlerden oyunculara kulüp bulmalarını ve bu yöndeki çalışmalarını hızlandırmalarını söyleyecek.

Şu ana kadar bu futbolcularla ilgili kulübe resmi bir teklif gelmemesi nedeniyle bu adımı atan yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim’in kadroda düşünmediği bu futbolcuları satarak hem tasarruf hem de transfer için mali kaynak yaratmak istiyor.

Bu oyuncuların durumundaki belirsizlik nedeniyle transferde istenen hamleleri yapamayan Cim-Bom, öncelikle bu konuyu çözüp daha sonra Teknik Direktör Fatih Terim’in istediği transferler için atağa kalkacak.

GALATASARAY, RADAMEL FALCAO İÇİN DE TEKLİFLERE AÇIK...

Kolombiyalı forvetin kararına saygı duyan sarı-kırmızılılar, gelen bir teklif halinde futbolcunun değerlendirmesine onay verecek. Yıldız futbolcuyla önümüzdeki günlerde bir toplantı yapılacağı ve fikrinin ne olduğu sorulacak.

Milliyet