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Galatasaray'da Belhanda gidiyor yerine genç yıldız geliyor

Luyindama, Marcao ve Onyekuru gibi isimleri Galatasaray'a kazandıran scout ekibi rotasını Jablonec'te oynayan Travnik'e çevirdi. Genç yıldız performansıyla göz dolduruyor.

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G.Saray bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Bu sezon takıma Luyindama, Marcao ve Onyekuru gibi gelecek vaat eden gençleri takıma kazandıran scout ekibi bu kez de gözünü Çekya'nın Jablonec takımında forma giyen Michal Travnik'e çevirdi.
 
POTANSİYELİ YÜKSEK BİR OYUNCU
 
Scout ekibi tarafından bir süredir hem yerinde hem de videolardan izlenen Çek futbolcu performansıyla göz doldurdu. Potansiyeli yüksek bir orta saha oyuncusu olan 24 yaşındaki oyuncu takımının gözbebeği oldu.
 
BU SEZON TOPLAM 10 GOL ATTI
 
Jablonec'te 4 sezondur oynayan Michal Travnik bu sezon 26 maçın tamamında ilk 11'de yer alırken fileleri 10 kez havalandırdı. Gole yakın bir oyuncu olan Çek yıldız her geçen gün kendini geliştirmeyi başardı.
 
BELHANDA İLE YOLLAR AYRILACAK
 
Galatasaray Yönetimi 11 milyon euroluk teklifler alan sezon sonunda Belhanda'yı satmayı kafasına koydu. Bu oyuncunun yerine Travnik'i listenin en başına koyan yönetim scout ekibinin vereceği son rapordan sonra kararını verecek.
 
(Sabah)
 

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