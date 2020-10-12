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Spor

Galatasaray'da Belhanda takıma döndü

Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın bugün antrenmanında, sakatlığı geçen Belhanda da takımla çalışmalara başladı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 15:33 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 15:33
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Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Younes Belhanda, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Peter Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra sahada kondisyon artırıcı çalışmalar yaptı.

Taylan Antalyalı, tedavisinin ardından sahada düz koşulara başladı.

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