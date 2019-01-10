Galatasaray'da Belhanda'ya yol göründü

Galatasaray'ın, Al Ittihad ile Belhanda’nın transferi için 7 milyon euroya anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde takımın bir diğer yıldızı Rodrigues, 9 milyon euro civarında bir rakam karşılığında Al Ittihad’ın yolunu tutmuştu.