Galatasaray'da Belhanda'ya yol göründü
Galatasaray'ın, Al Ittihad ile Belhanda’nın transferi için 7 milyon euroya anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
- Akşam
Galatasaray'ın, Al Ittihad ile Belhanda’nın transferi için 7 milyon euroya anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde takımın bir diğer yıldızı Rodrigues, 9 milyon euro civarında bir rakam karşılığında Al Ittihad’ın yolunu tutmuştu.
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