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Galatasaray'da biletler satışa sunuldu

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkarıldı.

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü evinde Fransa Temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı karşılaşmanın biletleri, satışa sunuldu.
 
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın biletleri; Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden olmak üzere GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkarıldı.
 
Biletlerin satışı, yarın saat 11.00'de sadece GS Logolu passolig kart sahiplerine yapılacak. 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren ise diğer logolu passolig kart sahiplerine bilet satış gerçekleştirilecek.
 
Maçın bilet fiyatları şöyle:
 
Kategori 1: 1.500 Lira
 
Kategori 2: 1.300 lira
 
Kategori 3: 1.200 lira
 
Kategori 4: 1.000 Lira
 
Kategori 5: 900 Lira
 
Kategori 6: 700
 
Kategori 7: 500 Lira
 
Kategori 8: 400 Lira
 
Kategori 9: 350 Lira
 
Kategori 10: 200 Lira
 
Kategori 11: 175 Lira
 
Kategori 12 (Misafir): 175 Lira
 
Galatasaray, A Grubu ikinci maçında PSG'yi 1 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de konuk edecek. 

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