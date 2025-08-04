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Spor

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Carlos Cuesta, Rusya yolcusu

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Carlos Cuesta ile yollar ayrılmak üzere. Sarı-kırmızılı takım oyuncu için Rusya Premier Lig ekibi Spartak Moskova ile görüşme halinde.

TRT Spor4 Ağustos 2025 Pazartesi 00:12 - Güncelleme:
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Carlos Cuesta, Rusya yolcusu
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Frankowski'nin ayrılığı için görüşmelerin KAP'a bildirilmesi sonrası bir vedanın daha yakın olduğu ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılarda, geride kalan sezonun devre arasında transfer edilen Carlos Cuesta'yla ilgili gelişmeler olduğu belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre; Spartak Moskova'nın Galatasaray'dan Carlos Cuesta'yı transfer etmek istediği kaydedildi.

Spartak Moskova'nın Kolombiyalı stoperin transferi için Galatasaray ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

GALATASARAY PERFRORMANSI

26 yaşındaki stoper, Galatasaray'da 9 müsabakada forma şansı buldu. Kolombiyalı stoper bu maçlarda skor katkısı sağlayamadı.

  • Carlos Cuesta transfer
  • Galatasaray ayrılık
  • Spartak Moskova görüşme

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