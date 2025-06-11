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Spor

Galatasaray'da bir defter kapandı! Fernando Muslera, Türkiye'den ayrıldı

Galatasaray kariyerini sonlandıran tecrübeli kaleci Fernando Muslera, İstanbul'dan ayrıldı. Deneyimli kaleci, 14 yıllık macera sonrası ülkesi Uruguay'a geri döndü. İşte detaylar...

IHA11 Haziran 2025 Çarşamba 11:45 - Güncelleme:
Galatasaray'da bir defter kapandı! Fernando Muslera, Türkiye'den ayrıldı
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Galatasaray efsanesi Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı ve ülkesine gitti.

Galatasaray'da 14 sezon forma giyen ve sayısız başarıya imza atan kaptan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Son maçına Başakşehir karşısında çıkan Muslera, bu müsabakanın ardından bir süre daha İstanbul'da kaldı ve buradaki dostları ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

Bugün İstanbul Havalimanı'na gelen Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı ve özel uçakla ülkesine gitti. Muslera'nın vedası sırasında duygusal anların yaşandığı görüldü.

İşte Muslera'nın veda mesajı:

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