Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, sezon sonunda sarı kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor. 36 yaşındaki başarılı eldivene Pumas UNAM talip oldu. Meksika ekibi, kısa süre içinde Uruguaylı yıldızla temasa geçmeyi planlıyor. 14 yıldır sarı kırmızılı formayı giyen Fernando Muslera'nın güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

BERKE LİSTENİN BAŞINDA

Sarı kırmızılılar, hem yurt içinde hem de yurt dışında kaleci arayışlarını sürdürüyor. Son dönemde yakaladığı şansları iyi kullanan 33 yaşındaki tecrübeli eldiven Günay Güvenç'e yeni bir sözleşme önerilecek. Yerli isim olarak Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer, listenin ilk sırasında yer alıyor. Geniş listede ise Botafogo'dan John Victor, Napoli'den Alex Meret ve Werder Bremen'den Michael Zetterer isimleri yer alıyor.