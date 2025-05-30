Süper Lig'in son haftasında şampiyon Galatasaray, evinde Başakşehir'i konuk etti. Sarı kırmızılı forma ile son maçına çıkan Fernando Muslera ve Dries Mertens, duygusal anlar yaşandı.

MAÇ ÖNCESİ BÜYÜK TEZAHÜRAT

Galatasaray - RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde ısınmak için sahaya adım atmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar Fernando Muslera'yı çok güçlü alkışladı. Taraftarlar, uzun süre sevgi gösterisinde bulunduğu 38 yaşındaki file bekçisi için "Büyük kaptan" ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasında Muslera için İspanyolca "Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın" yazılı pankart açtı.

551. MAÇ

Galatasaray'daki 14. sezonunu tamamlayarak ülkesine dönecek Muslera, sarı-kırmızılı formayla 551. resmi maçına çıktı.

G.SARAY'DA KAZANDIĞI KUPALAR

Birçok rekora imza atan Muslera, Galatasaray kariyerinde 8'i Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.