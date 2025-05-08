2011-12 sezonu başında Galatasaray'a imza atan ve o günden bu yana takımın vazgeçilmez ismi olan Fernando Muslera, efsanesi olduğu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Uruguay basınından Montevideo'nun haberine göre; Muslera'ya ilgili olduğu bilinen Penarol Kulübü'nün Başkanı Ignacio Ruglio, tecrübeli file bekçisinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Ruglio, Muslera ile uzun yıllardır çok yakın bir ilişkisi olduğunu belirterek "Uzun yıllardır çok yakın bir kişisel ilişkim var. Her geldiğinde birbirimizi görüyoruz. Rakamları bilmiyorum ama yeni kontrat için Galatasaray'dan aldığı tekliflerin çok büyük olduğunu biliyorum.

JÜBİLESİNİ ÜLKESİNDE YAPACAK

Her durumda, bir yıl önce Uruguay'a dönme kararı aldı" ifadelerini kullandı. 14 yıldır Sarı-Kırmızılılar'ın kalesini koruyan Uruguaylı kaleciye ülkesinden birçok ilginin olduğu bildirildi. Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, "Onu transfer etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Kariyerine, Nacional'deki altı aylık görevine ve Wanderers'taki kökenlerine duyduğum saygıdan dolayı bir şey söylemeyeceğim" yanıtını verdi. 38 yaşındaki deneyimli oyuncu, geçen yıl kontratını 1 yıllığına uzatmıştı. Nando'nun geçen sezon da Uruguay'a dönmek istediği ve kariyerini ülkesinde sonlandırmak istediği biliniyordu.

G.SARAY'DA 17 KUPA KALDIRDI

Kariyerine Wanderers U19'da başlayan Nando, burada A takıma yükseldikten kısa bir süre sonra Nacional'e kiralık olarak katıldı. Başarılı kaleci, performansıyla İtalya ekiplerinin dikkatini çekti ve 2007-08 başında 3 milyon euro bonservisle Lazio'ya transfer oldu. 2011-12'de ise G.Saray'ın kapısından içeri girdi. Sarı-Kırmızılı forma ile toplam 548 resmi mücadeleye çıkan Nando, 592 gol yedi. 192 müsabakada ise kalesini gole kapadı. Kulüp efsanesi haline gelen Muslera, kariyerindeki tek golünü de burada kaydetti. Uruguaylı kaleci, 14 yılda tam 17 kupa kaldırdı.