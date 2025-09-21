Bayern Münih'ten ayrılarak Galatasaray'a imza atan Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk maçta katkı vermeyi başardı. 5-1'lik ağır bir yenilgi alınan maçta tek golün asistini yapan Alman yıldız, bu sonuçla tarihe geçti. Sane, böylece Şampiyonlar Ligi'nde dört farklı kulüpte (Schalke 04, Manchester City, Bayern Münih, Galatasaray) çıktığı ilk karşılaşmalarda skora doğrudan katkı yapan ilk oyuncu unvanını elde etti.

Sane'nin kariyerindeki bu özel seri 2015'te Schalke formasıyla Real Madrid'e attığı golle başladı. 14 Eylül 2016'da bu kez Manchester City formasıyla Borussia Mönchengladbach'a karşı 4-0'lık zaferde asist yaptı. 3 Kasım 2020'de ise Bayern Münih formasıyla Salzburg'u 6-2 mağlup ettikleri maçta fileleri havalandırdı. Son halka ise Frankfurt deplasmanında Galatasaray formasıyla geldi. Fakat Sane'nin bu maçın geri kalanındaki performansı tatmin etmedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Sane'nin sürekli top kaybetmesi nedeniyle zaman zaman isyan etti.