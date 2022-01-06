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Spor

Galatasaray'da Boey geri dönüyor

İkinci yarının ilk haftası Giresunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Sakatlığından dolayı eylül ayından beri oynayamayan Boey takıma geri dönüyor.

6 Ocak 2022 Perşembe 08:45 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 08:45
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Sakatlık, cezalı ve kovid nedeniyle 10 oyuncusundan yoksun çıkacak olan Galatasaray'da sahaya çıkacak 11 şekillenmeye başladı.

Muslera'nın yokluğunda kaleyi yine İsmail Çipe koruyacak. Teknik direktör Fatih Terim'in savunma hattını Boey, Nelsson, Işık Kaan ve Ömer'den oluşturacağı öğrenildi.

Sakatlıktan dolayı bir süredir arkadaşlarından ayrı kalan Boey, eylül ayından bu yana görev yapamamıştı.

Deneyimli teknik adam, orta alanda ise yine Taylan, Berkan ve Cicaldau üçlüsüne şans verecek.

Cim-Bom'da ön tarafta ise Morutan-Halil ve Babel forma giyecek.

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