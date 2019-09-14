Galatasaray'da bu da oldu!
Dün akşam oynanan Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesinde ilginç bir olay yaşandı. Hakem Ali Palabıyık, kale arkasındaki top toplayıcı çocuğu oyundan attı.
Dün akşam oynanan Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesinde ilginç bir olay yaşandı. Hakem Ali Palabıyık, kale arkasındaki top toplayıcı çocuğu oyundan attı.
Hakem Ali Palabıyık, Kasımpaşa kalesinin arkasındaki top toplayıcı çocuğu, 74. dakikada oyundan attı! Palabıyık, topları geç attığı gerekçesiyle çocuğun sahadan çıkmasını istedi. Son yıllarda Türkiye’de görülmeyen bir olaya, dün akşamki maçta imza atıldı.
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