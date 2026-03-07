İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray'da bu sezon bir ilk

Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek bu sezon oynadığı 4. derbide ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı derbilerde 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

IHA7 Mart 2026 Cumartesi 23:09 - Güncelleme:
Galatasaray'da bu sezon bir ilk
ABONE OL

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasıyla bu sezon 4. derbisine çıktı ve ilk galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, 2025-2026 sezonundaki 4. derbisini oynamış oldu.

Cimbom, bu sezon Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 2 kez karşı karşıya geldiği derbilerde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Öte yandan 2025-2026 sezonunda Trabzonspor ile de 1'i ligde, 1'i de Süper Kupa'da olmak üzere 2 defa maça çıkan Galatasaray, 1 kez kazanırken, 1 defa da berabere kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.