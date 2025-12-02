Galatasaray'da bu sezon bir ilk yaşandı

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez Trendyol Süper Lig'de gol perdesini açtığı bir maçta puan kaybı yaşadı.

Galatasaray, derbiye kadar bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 8 kez ilk golü atan taraf oldu. Gaziantep FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir'e karşı ilk golü kaydeden Galatasaray, bu mücadelelerin hepsinden galibiyetle ayrıldı.

Bu sezonki 14. mücadelede 9. kez ilk gol kaydeden "Cimbom", bu kez üstünlüğünü koruyamayarak puan kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk golü yiyen taraf olduğu 4 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Galatasaray'ın bir maçı da golsüz eşitlikle sona erdi.