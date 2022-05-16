Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Burak Elmas'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"ADAY OLMAYACAĞIM"

"Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum."

"BAŞKANLIK MAKAMINA HAKARET EDİLDİ

"Galatasaray Divan Kurulu'nda, Galatasaray başkanlık makamına hakaretler edildi ancak Divan Kurulu Başkanı bu hakaretleri kesmedi."

METİN ÖZTÜRK'E ELEŞTİRİ

"Metin Öztürk, Olağan Genel Kurul'u, kendi iktidar mücadelesi için oyuncak haline getirmiştir."

"İBRA EDİLMEMELERİNE RAĞMEN..."

"Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay... Genel kurul iradesini hiçe saymış, 'Kuruş değil, duruş' twitleriyle takipçi kazanmaya çalışan insanların yaptıklarına bakın. İbra edilmemelerine rağmen, 2 sene mahkeme kararıyla Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

"Galatasaray'da olağanüstü seçim olması için illegal bahis siteleriyle beraber çalışanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağım."

"FATİH TERİM İBRASIZLIK İÇİN ÇALIŞTI"

"Fatih hocayla ilgili görüşlerimi anlattım, kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etmiş olsa da..."

FATİH TERİM İLE YOLLARIN AYRILMASININ NEDENİ

"Fatih Terim ile ayrılık kararı ve zamanlaması doğruydu. Galatasaray ve Florya 2 ayrı kulüp olmuştu ve bunu birleştirme zaruriyetimiz vardı."

"SEÇİME KADAR TRANSFER YOK"

"Futbolcularımız için herhangi bir resmi teklif gelmedi. Seçime kadar da transfer yapmama kararı aldık."