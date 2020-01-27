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Spor

Galatasaray'da yıllık maliyet 70 milyon Euro'ya çıktı

G.Saray’ın futbol takımının yıllık maliyeti 70 milyon euroya çıktı. Hedef 60 milyon euroya düşürmek.

27.01.2020  10:18 - Güncelleme: 27.01.2020  10:19

GALATASARAY’DA kırmızı alarm verildi... Sezon başında 13 ve devre arasında 3 takviye birden yapan Sarı-Kırmızılılar’da teknik heyet ve idari kadro dahil olmaksızın futbol takımının yıllık maliyeti 70 milyon euro sınırına dayandı. Geçtiğimiz sezondan bu yana futbol takımının ödemelerini zamanında yapmaya çalışan Galatasaray yönetimi, ikinci yarıda sıkıntılı bir tablo ile karşılamamak adına yüksek bulduğu bu maliyeti düşürmek için kolları sıvadı. Çare bazı oyuncularla yolları ayırmak. Nzonzi, Mariano, Nagatomo ve Belhanda ile vedalaşılırsa bütçe 60 milyon euroya inecek.

(Akşam) 

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