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Spor

Galatasaray'da bütçe toplantısı! Dursun Özbek konuşuyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi26 Nisan 2025 Cumartesi 10:39 - Güncelleme:
Galatasaray'da bütçe toplantısı! Dursun Özbek konuşuyor
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

İşte Özbek'in konuşmasında önce çıkanlar:

"HENÜZ HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

"Son iki sezonu rekorları alt üst ederek ve şampiyon bitiren takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz bu seneyi çifte kupa ile tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Camia olarak bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluk, çok önemli bir adım olacak. Son ana kadar konsantrasyonumuzu bozuyoruz. Zaten Galatasaraylılar'ın çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar, söz verdiğimiz gibi o yıldız da gelsin."

"Bana ve arkadaşlarıma görevi vereli yaklaşık 34 aylık bir zaman geçti. Bugün son 11 aylık dönemi değerlendirecek, önümüzdeki dönemin bütçe planlamasını paylaşacağız."

"ÖDEMEMİZ GEREKEN BORÇ..."

"Sermaye artışından 1.7 milyar TL, yatırımcılarımızdan kaynak oluşturduk. Bu kaynağın 1.5 milyar TL'sini Bankalar Birliği konsorsiyumundaki borcumuzu, 1 milyar 300 milyon TL seviyesine indirdik. Yaklaşık 35 milyon dolar çerçevesinde artık Bankalar Birliği'ne ödemememiz gereken borcumuz var. 35 milyon dolar çerçevesinde geçmiş faaliyetlerden kaynaklı borçlarımız var. İlk 2022'de yetki talep ettiğimizde, aldığımız yetki içinde bu faaliyetlerin ödenmesi için gereken para 100 milyon dolar çerçevesindeydi. Bugün hem Bankalar Birliği ödemesi hem geçmiş borçlarımız için ödenmesi gereken para 70 milyon dolar seviyesine inmiştir."

"170 MİLYON DOLAR"

"Riva'da şu ana kadar satılan gayrimenkulün Galatasaray'a faydası yaklaşık 170 milyon dolar oldu. Buna birinci etap diyoruz. İkinci etabın inşasına başlandı. Emlak Konut ile yapılan anlaşma gereği ikinci etapta 554 tane villa ve ticari alanlar var. Yeni sözleşmede 554 villanın hasılatının tamamı Galatasaray'a geliyor."

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