Galatasaray'da büyük Emre Akbaba krizi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Galatasaray'da Emre Akbaba'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların 10 numara arayışı sonrası takımda yedek kalmak istemeyen Emre Akbaba'nın ayrılmak istediği öne sürüldü.

GALATASARAY 10 NUMARA ARIYOR

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da 10 numara arayışı sürüyor. Sarı-kırmızılılar için şu ana kadar gündeme gelen isimler ise Evander, Isco ve Oscar oldu.

EMRE AKBABA'YI BEKLEYEN TEHLİKE

10 numara pozisyonuna transfer yapmayı planlayan Galatasaray'da Emre Akbaba'nın ilk 11'deki yeri tehlikeye girdi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Alanyaspor'da geçirmiş ve performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

AYRILMAK İSTİYOR

Fotospor'da yer alan habere göre ise; Galatasaray'da 10 numara arayışından rahatsız olan Emre Akbaba, teknik direktör Okan Buruk'a yedek kalmak istemediğini ve sürekli oynamak istediğini söyledi. 10 numara transferinin gerçekleşmesi halinde ise 29 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.

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EMRE AKBABA'NIN ALANYASPOR KARNESİ

Emre Akbaba, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Alanyaspor'da 37 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı ve toplam 2715 dakika süre aldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asist yaparak skora önemli katkıda bulundu.