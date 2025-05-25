Galatasaray'ın 25. Süper Lig şampiyonluğu ve 5. yıldızını kutlayacağı büyük organizasyon, bugün yani 25 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştiriliyor.

Galatasaray'ın Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk için kutlama organizasyonları başladı. "Galatasaray Champions Fest" adıyla şampiyonluk kutlamalarını iki güne yayan sarı-kırmızılı kulübün üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluk etkinliklerine Yenikapı Miting Alanı ev sahipliği yapıyor.

Organizasyonun ilk gününde Yenikapı'ya kurulan taraftar alanını (Fan Zone) yaklaşık 60 bin taraftar ziyaret etti. Alanda DJ şovlarıyla eğlenen Galatasaray taraftarı, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile yaptığı maçı da büyük ekranda izledi.

25 MAYIS KUTLAMA PROGRAMI

- Saat 16.00 Yenikapı Miting Alanı'na girişler başlayacak.

- Takım, saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek.

- Sarayburnu'nda tekneye geçecek sarı-kırmızılı takım, Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya gelecek.

- Kutlamalar saat 19.05'te başlayacak.

- Çok sayıda şarkıcının sahne alacağı kutlamada futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak.

- ⁠Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak.

- Kutlamalara GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar ücretsiz olarak katılabilecek.

İŞTE KONSERLER

Galatasaray'ın Champions Fest adını verdiği etkinlikte sahne alması beklenen sanatçılar şöyle:

Kenan Doğulu

Blok3

Gökhan Kırdar

Aydilge

Emircan İğrek

Güliz Ayla

Enbe Orkestrası

Ebru Yaşar

Gripin

Atiye

Betül Demir

Altay