İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2025 Pazar / 28 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1011
  • EURO
    44,4609
  • ALTIN
    4204.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da büyük gün! Şampiyonluk coşkusu Yenikapı'da
Spor

Galatasaray'da büyük gün! Şampiyonluk coşkusu Yenikapı'da

Galatasaray'ın 25. Süper Lig şampiyonluğu ve 5. yıldızını kutlayacağı büyük organizasyon, bugün İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştiriliyor. İşte detaylar....

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2025 Pazar 15:52 - Güncelleme:
Galatasaray'da büyük gün! Şampiyonluk coşkusu Yenikapı'da
ABONE OL

Galatasaray'ın 25. Süper Lig şampiyonluğu ve 5. yıldızını kutlayacağı büyük organizasyon, bugün yani 25 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştiriliyor.

Galatasaray'ın Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk için kutlama organizasyonları başladı. "Galatasaray Champions Fest" adıyla şampiyonluk kutlamalarını iki güne yayan sarı-kırmızılı kulübün üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluk etkinliklerine Yenikapı Miting Alanı ev sahipliği yapıyor.

Organizasyonun ilk gününde Yenikapı'ya kurulan taraftar alanını (Fan Zone) yaklaşık 60 bin taraftar ziyaret etti. Alanda DJ şovlarıyla eğlenen Galatasaray taraftarı, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile yaptığı maçı da büyük ekranda izledi.

25 MAYIS KUTLAMA PROGRAMI

- Saat 16.00 Yenikapı Miting Alanı'na girişler başlayacak.

- Takım, saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek.

- Sarayburnu'nda tekneye geçecek sarı-kırmızılı takım, Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya gelecek.

- Kutlamalar saat 19.05'te başlayacak.

- Çok sayıda şarkıcının sahne alacağı kutlamada futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak.

- ⁠Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak.

- Kutlamalara GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar ücretsiz olarak katılabilecek.

İŞTE KONSERLER

Galatasaray'ın Champions Fest adını verdiği etkinlikte sahne alması beklenen sanatçılar şöyle:

Kenan Doğulu

Blok3

Gökhan Kırdar

Aydilge

Emircan İğrek

Güliz Ayla

Enbe Orkestrası

Ebru Yaşar

Gripin

Atiye

Betül Demir

Altay

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.