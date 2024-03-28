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  • Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Hepsi bir Barış Alper Yılmaz etmedi
Spor

Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Hepsi bir Barış Alper Yılmaz etmedi

Galatasaray son iki sezonda yaklaşık 45 milyon euro maliyeti olan Nicolo Zaniolo, Tete, Olimpiu Morutan, Yunus Akgün, Zaha ve Yusuf Demir gibi isimleri kadrosuna kattı. Ancak hiçbiri, 23 yaşındaki milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın istikrarını yakalayamadı.

Akşam28 Mart 2024 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Hepsi bir Barış Alper Yılmaz etmedi
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Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan, bu yıl da Süper Lig'de 2 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde zirvede oturan Galatasaray; kale, savunma, orta saha ve forvette başarılı bir iskelet yakalarken sağ kanatta bir türlü mutlu olamadı.

Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'ndan maksimum verim alan Teknik Direktör Okan Buruk, yaklaşık 10 milyon euro maliyetle sezon başında Sarı kırmızılılara imza atan Wilfried Zaha'yı ise Kerem'in yedeği yaptı. Zaha, zaman zaman solda etkili işler yapsa da sağ kanatta joker Barış kadar etkili olamadı.

4 FUTBOLCU TAKIMA DÖNECEK

15 milyon euro bonservisle alınan ve 3 milyon euro maaşı olan Nicolo Zaniolo sezon sonu geri dönecek. Tapusuna 6 milyon euro harcanan gurbetçi futbolcu Yusuf Demir, 4.1 milyon euroya Bükreş'ten alınan Morutan ve altyapıdan yetişen Yunus Akgün de takıma geri katılacak.

Sezon başında 3.5 milyon euro maaş ve 3.1 milyon euro imza parasıyla alınan Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'nin 3 yıl daha mukavelesi var. Yönetim, maaşları dahil G.Saray'a 45 milyon euro maliyeti olan bu futbolcularla yola devam etmeyi düşünmüyor. Yani sağ kanatta operasyon yapılacak. Yeri garanti olan tek isimse yine Barış Alper Yılmaz...

YILLIK ÜCRETİ 10 MİLYON TL!

2021 yılında Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euroya transfer edilen Barış Alper, yıllık 10 milyon TL ücret alıyor. Rekabette Barış'ın arkasında kalan bu 6 isim, maaş konusunda ise hayli önde. Piyasa değerini 13 milyon euroya çıkartan; sol bek, sol kanat, sağ bek, sağ kanat ve forvette harika işler çıkartan Barış Alper Yılmaz, birçok dev kulübün de gözdesi olmuş durumda. A Milli Takım'ın da önemli bir parçası olarak görülen 23 yaşındaki futbolcu için G.Saray'ın minimum gelir beklentisi ise 20 milyon euro...

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