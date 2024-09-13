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Spor

Galatasaray'da büyük kriz! Erken seçim iddiası geldi

Galatasaray'da erken seçim iddiası yeniden gündeme geldi. Galatasaray'ın önemli isimlerinden Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek yönetimi için konuştu.

13 Eylül 2024 Cuma 00:54 - Güncelleme:
Galatasaray'da büyük kriz! Erken seçim iddiası geldi
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Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimine yönelik birçok konuda tepkiler devam ederken, seçim için flaş bir iddia gündeme geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün eski divan kurulu başkanı ve başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek'in seçim kararı alabileceğini öne sürdü.

Galatasaray'da daha önce de benzer bir durumda seçim kararı alındığını hatırlatan Eşref Hamacıoğlu "Ekim ayında yapılacak Genel Kurul'da ibra olabilmek için, hemen öncesinde duyurulacak bir "güven tazelemeye yönelik erken seçim kararı" beni şaşırtmayacaktır. Tarih tekerrürden ibarettir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların bir bölümü seçim istediklerini dile getirirken, bir bölüm ise sezon içinde alınacak seçim kararının takımı etkileyebileceğini savundu.

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