Galatasaray'da büyük kriz! ''Paramı bir an önce verin''

Tarihinin en kötü dönemlerinden birisini geçiren Galatasaray'da ekonomik olarak da büyük kriz var. Bir süredir futbolcuların alacaklarını ödeyemediği iddia edilen Sarı- Kırmızılı yönetime, Romanya'dan da kötü haber geldi.
Domenec Torrent sonrası Galatasaray'da ilk ayrılık...
Rumen basınına konuşan Steaua Bükreş'in patronu Gigi Becali, "Morutan için Galatasaray'dan şu ana kadar hiçbir ödeme alamadım. 700 bin euroluk ilk taksitimi bir an önce almak istiyorum. Türkler'le, FIFA'ya gitmek istemiyorum. Kasım ayında ilk taksit vardı ama hala ödemediler"
ifadesini kullandı.
İşte Domenec Torrent ve ekibinin Galatasaray'a maliyeti
3.5 milyon euroya transfer edilen Olimpiu Morutan
özellikle son 2 ayda gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor.