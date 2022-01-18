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Spor

Galatasaray'da büyük kriz! ''Paramı bir an önce verin''

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, 3.5 milyon euroya Galatasaray'a sattığı Olimpiu Morutan'ın transferi için sarı kırmızılı kulüpten hala ödeme alamadığını açıkladı.

18 Ocak 2022 Salı 10:46 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 10:47
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Tarihinin en kötü dönemlerinden birisini geçiren Galatasaray'da ekonomik olarak da büyük kriz var. Bir süredir futbolcuların alacaklarını ödeyemediği iddia edilen Sarı- Kırmızılı yönetime, Romanya'dan da kötü haber geldi.

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Rumen basınına konuşan Steaua Bükreş'in patronu Gigi Becali, "Morutan için Galatasaray'dan şu ana kadar hiçbir ödeme alamadım. 700 bin euroluk ilk taksitimi bir an önce almak istiyorum. Türkler'le, FIFA'ya gitmek istemiyorum. Kasım ayında ilk taksit vardı ama hala ödemediler" ifadesini kullandı.

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3.5 milyon euroya transfer edilen Olimpiu Morutan özellikle son 2 ayda gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor.

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