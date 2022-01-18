Galatasaray'da büyük kriz! ''Paramı bir an önce verin''

18 Ocak 2022 Salı 10:46 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 10:47

Tarihinin en kötü dönemlerinden birisini geçiren Galatasaray'da ekonomik olarak da büyük kriz var. Bir süredir futbolcuların alacaklarını ödeyemediği iddia edilen Sarı- Kırmızılı yönetime, Romanya'dan da kötü haber geldi.