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Galatasaray'da büyük kriz! Yabancılarda 'Terim' rahatsızlığı

Teknik Direktör Fatih Terim'in basın toplantılarında oyunculara yönelik yaptığı eleştiriler, yabancı futbolcularda huzursuzluk yarattı. Bu yüzden hepsinin morallerinin bozulduğu konuşuluyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa arenasındaki macerasını 5-0’lık Paris Saint-Germain mağlubiyetiyle noktalayan Galatasaray’da gözler artık Süper Lig’e ve Ziraat Türkiye Kupası’na çevrildi. Avrupa kulvarında bu sene oldukça başarısız bir tablo ortaya koyan sarıKırmızılılar, Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak bir nebze de olsa taraftarına Şampiyonlar Ligi’ndeki hayal kırıklığını unutturmayı hedefliyor.
 
TÜRKiYE KUPASI DA TEHLiKEDE
 
Geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası’nı müzesine götürme başarısı gösteren Galatasaray’da bu sezonki kupa macerası da kötü başladı. Sarı-Kırmızılılar, kupada 5’inci tur maçında sahasında konuk ettiği Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu. Galatasaray’ın rakibi ile 17 Aralık Salı günü oynayacağı rövanş karşılaşmasında turu geçebilmesi için gol yemeden en az 3 gol atması gerekiyor. Aksi halde kupa defteri de kapanacak.
 
YiNE OCAK AYINI iŞARET ETTi
 
Bu sezon alınan kötü sonuçlar ve sahada oynanan kötü futbol sonrası basın toplantılarında sıkça devre arasında bir transfer operasyonu yapılacağına dikkat çeken Terim’in bu yaklaşımının özellikle takımda yer alan yabancı futbolcular üzerinde olumsuz bir etki bıraktığı belirtiliyor. Tecrübeli teknik adamın basın toplantılarında oyuncularına yönelik yaptığı eleştirilerin de yabancı futbolcuları rahatsız ettiği ve oyuncuların morallerinin bozulduğu kaydedildi.  (Akşam Spor)

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