Galatasaray'da büyük Olimpiu Morutan tepkisi! Yer yerinden oynadı

Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Olimpiu Morutan, sosyal medyada gündem oldu. Olimpiu Morutan'ın oyuna sokulmaması sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirildi. Rumen oyuncu bu sezon 16 maçın 11'inde ilk 11'de başladı.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı forma ile 16 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistle katkı sağladı. Morutan, Galatasaray'da sergilediği başarılı performans ile dikkat çekti.
Galatasaray, yaz aylarında Olimpiu Morutan'ı Romanya Ligi ekiplerinden FCSB'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağlamıştı. Morutan, FCSB'de ise 107 maça çıkarken 14 gol ve 30 asistlik bir performans sergilemişti.