Galatasaray'da büyük Olimpiu Morutan tepkisi! Yer yerinden oynadı

star.com.tr 28 Kasım 2021 Pazar 22:25 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 22:26

Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Olimpiu Morutan, sosyal medyada gündem oldu. Olimpiu Morutan'ın oyuna sokulmaması sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirildi. Rumen oyuncu bu sezon 16 maçın 11'inde ilk 11'de başladı.

OLİMPİU MORUTAN, GALATASARAY'DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı forma ile 16 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistle katkı sağladı. Morutan, Galatasaray'da sergilediği başarılı performans ile dikkat çekti.

OLİMPİU MORUTAN İÇİN 3.5 MİLYON EURO BONSERVİS VERİLDİ

Galatasaray, yaz aylarında Olimpiu Morutan'ı Romanya Ligi ekiplerinden FCSB'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağlamıştı. Morutan, FCSB'de ise 107 maça çıkarken 14 gol ve 30 asistlik bir performans sergilemişti.

İşte taraftarların Morutan paylaşımları: