Galatasaray'da büyük zarar

22 Nisan 2020 Çarşamba 15:22 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 15:32

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de ‘Başkan Özel' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maçların seyircisiz oynanmasından dolayı zararlarının 105 milyon TL olduğunu açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, amatör sporların birçoğunu Türkiye’ye getiren ilk kulüp olduklarını ifade ederek, "Biz bununla daima övünüyoruz. Biz asla amatör şubeleri kapatmak gibi bir şeyi düşünmedik. Amatörlerle ilgili biz gerçekçi planlamalar yapıyoruz" dedi.

Mustafa Cengiz’in açıklamaları şu şekilde:

"Fatih Hoca, Abdurrahim Bey, Yusuf Bey ve Recep Bey bu kötü hastalıkla yüzleşti. Ben kaldım bir tek. Geçirmedim. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilemiyorum.

Koronavirüs hastalığı sebebiyle yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. En ön cephede savaşan insanlara da başta doktorlar olmak üzere teşekkür ediyorum."

“KORONAVİRÜS EN ÇOK BİZİ ETKİLEDİ”

“Koronavirüs en çok bizi etkiledi. En çok seyirci bizdeydi, en çok yayın geliri bizdeydi, en çok gelir bizdeydi... Fakat buna rağmen Galatasaray tüm bunların altından kalkabilecek bir camia.

Yönetimimiz en kötü güne hazırlanmakta. Bunun üstesinden gelebilecek güçteyiz. İlk defa biz ek bütçe istemeden bir yılı bitiren yönetimiz. Gerçekçi bütçeler yaparak bütçenin dışına çıkmadık, bugüne geldik.”

“FUTBOLCULARDAN İNDİRİM TALEP ETTİK”

“Maçların seyircisiz oynanmasının bize zararı 105 milyon TL. Futbolcularımızdan da fedakarlık istedik. FIFA'nın belirlediği ölçütler içinde indirimler talep ettik. Görüşmeler devam ediyor. Azdan az, çoktan çok gider.

Mevcut kadromuz şampiyonluk için kurulmuş bir kadro. Gayet yeterli bir kadro. Seyircili veya seyircisiz, ligler yeniden başladığında, şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürüyeceğiz.

Bütün dünyada belli bir süre geçip toparlanma olana kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, bunu baştan söylemek ve anlamak lazım. Tüm meslekler için geçerli bu. Biz de buna en iyi şekilde uyum sağlayacağız."

ABDURRAHİM ALBAYRAK’IN AÇIKLAMALARI

“Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubeler konusunda sponsorların da yer aldığı açıklamalar maalesef yanlış yorumlandı. İyi niyetli olduğunu biliyorum. Sponsorlarımızdan da tepki geldi, takip ediyorum.

70'i aşkın sponsorluk ilişkisi içinde olduğumuz firma var. Hepsi de çok dik durdu. Bu kadar çok firma olunca, ödemeler konusunda sıkıntı yaşayan bazı firmalar elbet oldu."

“TÜRK TELEKOM’UN 38,5 MİLYON TL’LİK KATKISI OLDU”

“Galatasaray çok büyük bir marka, dünya çapında bir marka. Stat isim hakkı için Türk Telekom, çok büyük destek oldu ve stadyum ismindeki hakkını bir yıl uzattı. Bunun 38.5 milyon TL'lik bir katkısı oldu.

Bu açıklamaları yapmamdaki en önemli sebeplerden biri amatör şubeler konusunda Abdurrahim Albayrak'ın demeci.”

“AMATÖR ŞUBELERE İLK GÜNDEN BERİ DESTEĞİMİ SÜRDÜRÜYORUZ”

“2 yıl önce göreve geldiğimizde basketbolda transfer yasağı vardı, 60 küsur milyon borcu vardı. Voleybolda bir o kadar borç. Biz ilk günden beri desteğimizi ve çalışmaları sürdürüyoruz. Ben tüm maçlara gitmeye çalışıyorum neredeyse. Yönetimimiz de dahil.”

“ABDURRAHİM ALBAYRAK BAZI KELİMELERİ YANLIŞ KULLANDI”

“Amatör şubeleri kapatmak gibi bir düşüncemiz yok. Abdurrahim Albayrak da konuşurken 'bence' diyor zaten. Bazı kelimeleri de yanlış kullanıyor. İnsanlık hali, olabilir.

Bizim amacımız şubelerin her birini 'kendine yeter' hale getirmek."

“UEFA İLE HAFTADA BİR GÖRÜŞÜYORUZ”

“Biz UEFA'yla haftada bir görüşüyoruz neredeyse. FFP sürecinde 2+1 yıl men tehlikesi oldu. Yaklaşık 4 ay, her gün UEFA'ya taşıdık. Bizimle yapılandırma yaptılar, üst üste 2 kez ilk defa oluyordu bu. Tabiri caizse UEFA sallandı. Bunu bozmak isteyenler oldu UEFA içinde.”

“İSTEĞİMİZ LİGLERİN ER MEYDANINDA TAMAMLANMASI”

“Liglerin seyircisiz de olsa haziran ayında başlayacağı yönünde görüş var. Bizim isteğimiz de liglerin er meydanında tamamlanması. UEFA da bu görüşte.”

"MAÇLARIN BİR ŞEHİRDE OYNANMASINA KARŞIYIZ"

"Liglerin tamamlanmasını istiyoruz. Bir şehirde oynanmasına karşıyız. Çok ciddi giderler var. Bunu TFF karşılayacak mı? Zaten gelir yok, üstüne gider yapmak hoş değil. El insaf derim. TFF biriktirdiği kaynakları kullansın. Lig bir şekilde hızlandırılarak bitecek"

"MADEM BİR ŞEHİR OYNANACAK NEDEN İSTANBUL'DA OYNANMIYOR"

"Herkes kendi çıkarı için konuşmayı seviyor bu camiada ama ben Galatasaray ruhuna yakışır şekilde herkesin menfaatlerini düşünerek konuşuyorum. Madem tek bir şehirde oynanacak, neden o şehir İstanbul olmuyor? Zaten yaz, iklim olarak uygun."

"SEYİRCİSİZ OYNAMAK CİDDİ BİR ZARAR"

"TFF konsensüs şeklinde karar almalı, 'ben yaptım oldu' şeklinde karar alınmamalı. Menfaatlerimiz gözetilmeli. Zaten seyircisiz oynamak ciddi bir zarar getirdi tüm kulüplere."

"TEHDİT ETMİYORUM AMA..."

"Devletimizin aldığı kararlar sonrası mecburen Mali Genel Kurul'u erteledik. Tedbirler bittikten sonra ilk iş 1 ay içinde Mali Genel Kurul'u organize etmek olacak."

İnsan inanamıyor, hayret ediyor, üzülüyor. Ben nerede yanlış yaptık diyor... Bütün mali engelleri aştık, Florya'yı geri aldık, şampiyon olduk, UEFA'dan ceza almamamızı sağladık... Yapılabilecek her şeyi yaptık. Ona rağmen ibrasızlık yaşandı. Üzülüyorum.

İnsanları küstürmeyeceksiniz. Genel Kurul'a sesleniyorum. Bakın tehdit etmiyorum ama yarın başkan ve yönetici bulamazsınız bu şekilde devam ederseniz."

"3 GÜNDÜR ÜZÜLÜYORUM"

"Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları sonrası tetikte bekleyenler öyle bir hücuma geçip saldırdılar ki, 3 gündür üzülüyorum."

"FALCAO İÇİN TEKLİF GELMEDİ"

"Kimin gelip gideceği hakkında bir şey diyemem. Bir futbolcu hakkında hiçbir şey demedim, demem. Bizdeki oyuncular hepsi en iyidir. Teklifler gelir, gider ama bana Falcao için bir şey gelmedi. Resmi olmayan bir teklif için yorum yapamam"

"MECİDİYEKÖY'DEKİ OTELİMİZ DEVLETİMİZİN HİZMETİN"

"Mecidiyeköy'deki otel olarak planlanan binamız devletimizin hizmetinde. Gerektiğinde ufak bir masrafla çok güzel minik bir hastaneye dönüşebilir. Şu an için gerek yok açılan hastanelerimiz ortada. Gerektiğinde devletin hizmetindeyiz.