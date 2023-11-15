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Spor

Galatasaray'da Caner Erkin bombası

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Angelino'nun dikiş tutturamamasının ardından sol bek arayışlarına başladı. Alternatif isimlerden birisi de bir dönem 3 büyüklerin formasını giymiş olan Caner Erkin oldu. Bir diğer adayın ise daha önce Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın olduğu aktarıldı.

15 Kasım 2023 Çarşamba 19:33 - Güncelleme:
Galatasaray'da Caner Erkin bombası
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Galatasaray'da sol bekteki kanama devam ediyor. Geçen sezondan bu yana bu bölgede yedi farklı oyuncu deneyen ve umduğunu bulamayan sarı-kırmızılılar devre arasında sol beke takviye yapmayı planlıyor.

Bu yaz Angelino'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralasa da İspanyol oyuncunun performansından memnun olmayan Galatasaray, devre arası için orta sahanın yanı sıra sol bek de transfer etmek istiyor.

Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılıların önünde birçok senaryo olsa da Galatasaray iki bölgeden birine alacağı oyuncunun yerli olmasını planlıyor.

İLK HEDEF BRADLEY LOCKO

Şimdiye kadar 17 resmi maça çıkan ve satın alma opsiyonun devreye girmesine 3 maç kalan Angelino'nun performansını yetersiz bulan sarı-kırmızılı yetkililer, bir yandan RB Leipzig ile '20 maçta oynama' maddesini kaldırmak için girişimlerde bulunurken bir yandan da Bradley Locko için Brest ile görüşüyor.

Galatasaray'ın transferdeki diğer bir alternatifi ise sol beke yerli oyuncu takviyesi. Transferin son gününde kiralanan Tanguy Ndombele'den çıkmayı planlayan sarı-kırmızılılar orta saha için de yerli kontenjanını rahatlatacak hamleler yapmayı planlarken sol beke Caner Erkin'i gündemine geldi.

CANER ERKİN GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYABİLİR

Öte yandan Habertürk'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın yerli sol bek transferi için alternatiflerinden birinin de Eyüpspor'dan Caner Erkin olduğu belirtildi.

Bu yaz Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'a imza atan Caner Erkin, 1. Lig'de adeta yeniden doğdu. 11 maça da ilk 11'de başlayan 35 yaşındaki futbolcu 5 gol atarken 4 golün de hazırlayıcısı oldu.

Süper Lig'de 3 büyüklerde forma giyen isimlerden biri olan Caner Erkin, 2019-2010 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı.

RIDVAN YILMAZ'DA GÜNDEMDE

2022'de büyük umutlarla İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, istediği forma süresini bulamamasıyla takımdan ayrılması gündemde. Galatasaray ise yerli kuralından dolayı Rıdvan Yılmaz'ı gündemine aldı. Ekonomik şartlarda anlaşılırsa genç oyuncu sarı kırmızılı formayı giyebilir.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan oyuncunun, Maviler ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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