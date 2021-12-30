Galatasaray'da çare Okan Kocuk

Hürriyet 30 Aralık 2021 Perşembe 08:08 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 08:08

Muslera'nın yokluğunda İsmail Çipe'nin performansı hayal kırıklığı oluştururken sarı kırmızılılar bu sorunu Giresun'a kiralık gönderilen Okan Kocuk'la gidermek için harekete geçti.

Uzun zamandır hem Muslera'ya alternatif olabilecek hem de tecrübeli eldiveni zorlayacak bir isim arayan Galatasaray Göztepeli İrfancan Eğribayat'ın transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti. 2025 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan İrfancan için ekstra bütçe yaratamayacak olan Cimbom sezon başında kiralanan Okan'ı Giresun'dan geri istedi.