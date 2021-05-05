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Spor

Galatasaray'da deprem! Seçim iptal, iki istifa

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçim kararının iptal edilmesinin ardından yönetim kurulunda üst üste ayrılıklar yaşandı. Yönetim kurulu üyeleri Emre Erdoğan ve Mahmut Recevik, seçimin iptali kararının açıklanmasının ardından görevlerinden istifa etti.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 22:14 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 22:15
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Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçim kararının iptal edilmesinin ardından yönetim kurulunda üst üste ayrılıklar yaşandı.

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi, Emre Erdoğan görevinden istifa etti. Sarı kırmızılı idareci bu kararını sosyal medya hesabından da açıkladı.

MAHMUT RECEVİK İSTİFA ETTİ

Yönetim kurulu üyelerinden bir diğer isim Mahmut Recevik ise görevinden ayrıldığını "Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" sözleriyle duyurdu.

BURAK ELMAS: 'SEÇİM YAPILACAK'

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, iptal kararına "Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin 'iptali' söz konusu olamaz. Bu seçim mutlaka yapılacak" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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