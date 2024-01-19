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Spor

Galatasaray'da derbi mesaisi başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün başladı.

AA19 Ocak 2024 Cuma 14:07 - Güncelleme:
Galatasaray'da derbi mesaisi başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alan ve geniş alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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