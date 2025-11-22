Galatasaray'da derbi öncesi Torreira endişesi

Süper Lig'de Galatasaray, ligin 13. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bir sonraki hafta ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılarda, Lucas Torreira kart sınırında bulunuyor.

Torreira, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı oynamayacak. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da forma giyemeyecek.

Milli maçlar için verilen arada takımla çalışmalara başlayan İlkay Gündoğan ise kadroda olacak. İlkay sakatlığından önce son olarak ligde Başakşehir ile yapılan müsabakada oynamıştı.