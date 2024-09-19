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Spor

Galatasaray'da derbilerin en deneyimli Fernando Muslera

Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 31 derbiyle takımın en deneyimli oyuncusu olarak yer alıyor.

IHA19 Eylül 2024 Perşembe 11:06 - Güncelleme:
Galatasaray'da derbilerin en deneyimli Fernando Muslera
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu önemli karşılaşmada sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak dikkat çekiyor.

2011 yılında takıma katılan Uruguaylı file bekçisi, bugüne kadar 26'sı Süper Lig, 4'ü TFF Süper Kupa ve 1'i Türkiye Kupası finali olmak üzere 30 kez Fenerbahçe derbisine çıktı. Muslera, ayrıca kariyerinde en çok da Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti.

Muslera'nın görev aldığı Fenerbahçe derbilerinde sarı-kırmızılılar, 1'i hükmen olmak üzere toplam 12 kez sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe de 1'i TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 9 defa rakibini mağlup etti. 10 mücadele ise berabere sona erdi. Tecrübeli kaleci, oynadığı 31 derbide 14 kez de kalesini gole kapattı.

38 yaşındaki kaleci, bu sezon Süper Lig'de 5 müsabakada görev aldı ve kalesinde 4 gol gördü. Fernando Muslera, 1 maçta da kalesini gole kapadı.

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