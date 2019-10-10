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Galatasaray'da dev operasyon başlıyor! Ocak ayında kimler ayrılacak?

Geçen sezon takımın kilit isimlerinden Gomis, Rodrigues , Maicon ve Serdar, bu sezon Fernando ve Ndiaye ile yolları ayıran Fatih Terim, devre arasında da büyük değişime devam edecek.

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Üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını kahreden Galatasaray'da 3. operasyon kapıda... G.Birliği maçından sonra "Ocak'ı bekleyin" diyen teknik direktör Fatih Terim devre arasında flaş hamlelere hazırlanıyor. Tecrübeli hoca takımın yıldız isimlerini gözden çıkardı.

ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER GİTTİ

Geçen sezon Gomis, Serdar Aziz, Rodrigues ve Maicon gibi önemli isimlerle yollarını ayıran Terim bu sezon başı da da Fernando ve Badou Ndiaye'nin gidişine onay verdi.

BEKLENENİ VEREMEDİLER

Başarılı hoca büyük değişimi Ocak ayında da sürdürecek. Alınan bilgilere göre, bekleneni veremeyen Belhanda, Feghouli ve Mariano topun ağızında.

YENİ YILDIZLAR ALINACAK

Fatih Terim bu üç isimden elde edilecek gelirle, scout ekibiyle birlikte belirlenen transferleri takıma monte etmeyi planlıyor. Gönderilecek isim sayısının artabileceği de öğrenildi.

GÖZDEN DÜŞTÜ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maçta görev yapan Belhanda, etkisiz futbolu nedeniyle teknik heyetin gözünden düştü.

(Takvim)

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