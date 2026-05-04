Samsunspor karşısında alınan ağır yenilgiyle şampiyonluk kutlamalarını haftaya bırakan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasında köklü bir "temizliğe" hazırlanıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, takımda baş gösteren mental yorgunluğu en büyük problem olarak gören Sarı Kırmızılı yönetim, dev operasyon için düğmeye bastı. İlk etapta yedek kaleci Günay Güvenç, Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu ile yolların ayrılması beklenirken, sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye de yeni mukavele teklif edilmeyeceği öğrenildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Jakobs, İlkay Gündoğan ve Mario Lemina da yol ayrımında. Bu isimler için gelecek teklifler anında değerlendirmeye alınacak. Roland Sallai, Barış Alper, Sara ve Singo için de gelecek tekliflerin ise miktarı belirleyici rol oynayacak. Ara transferde kadroya katılan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın satın alma opsiyonlarını kullanmama kararı alan yönetim, Avrupa devlerinin radarındaki Osimhen ve kaptan Uğurcan'ı ise her ne pahasına olursa olsun takımda tutmak istiyor.

EN AZ ÜÇ TANE YERLİ TRANSFER

Transferde önceliği yerli rotasyonuna veren Cim-Bom; Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım, Alanyaspor'un 22 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ ve Rizespor'un parlayan ismi Mithat Pala ile dirsek temasında. Bir de 'çilek' arzusu var. Victor Osimhen klasında üst düzey yıldız hedefleniyor.