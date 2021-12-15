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Spor

Galatasaray'da dev zirve

Galatasaray Spor Kulübü İstişare Komitesinin ikinci toplantısında; sarı kırmızılı kulüpte görev yapmış önceki başkanlar, ikinci başkanlar ve divan kurulu başkanları, bugünkü Divan Kurulu toplantısı öncesinde bir araya geldi.

15 Aralık 2021 Çarşamba 13:00 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:00
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Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleşen toplantıda Başkan Burak Elmas, İkinci Başkan Polat Bengiserp, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yanı sıra eski başkanlardan Alp Yalman, Faruk Süren, Mehmet Cansun, Dursun Özbek, eski ikinci başkanlardan Cengiz Özyalçın, Mehmet Helvacı, Ali Dürüst, Ahmet Şenkal, Doğan Hasol ve Işın Çelebi ile birlikte eski divan kurulu başkanları Semih Haznedaroğlu, İrfan Aktar ve Eşref Hamamcıoğlu yer aldı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden toplantıyla ilgili yapılan açıklamada "Galatasaray'daki birikimi ve birliği yansıtan ve çok güçlü anlam içeren bu buluşmada; Galatasaray Spor Kulübü eski başkanları, ikinci başkanları ve divan kurulu eski başkanları; geçmişten bugüne değerlendirmelerde bulundular." ifadelerine yer verildi.

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