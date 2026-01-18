İSTANBUL 4°C / 1°C
  Galatasaray'da Devler Ligi mesaisi başladı
Spor

Galatasaray'da Devler Ligi mesaisi başladı

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına başladı.

18 Ocak 2026 Pazar 14:17
Galatasaray'da Devler Ligi mesaisi başladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda ısınmayla başladı.

Sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

