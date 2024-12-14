Galatasaray'da divan kurulu toplantısı başladı

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan toplantıyı Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan yönetti. Toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Saygı duruşunun ardından gündem maddeleri okundu. Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, divan başkanlık kurulu bildirisini okudu.

Kurul bildirisinde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun daha önce söylediklerine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet dönemi futbol tarihine baktığımızda 101 yılda 45 ayrı federasyon başkanının görev aldığını görüyoruz. Bu koltuklar emanettir ve kimsenin tapulu malı değildir. TFF'nin Etik Kurul Talimatı'nda düzenlenen ilgili maddelerinde, 'Futbol camiasında tüm kişi ve kurumlar, heyecanlı, kontrol dışı, kulüpler arasında çatışmaya yol açacak beyan ve açıklamalardan kaçınmak zorundadır.' denilmiştir. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e karşı TFF Başkanı tarafından yapılan tehditkar ifadeler, etik kuralları ihlal etmiş olup Galatasaray camiası tarafından asla kabul edilemez."

Divan Başkanlık Kurulu bildirisinin ardından Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı ile Galatasaraylı Sporcular Derneğinin açıklamaları okundu.