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Spor

Galatasaray'da Domenec Torrent iddiası! ''Anlaşma sağlandı, yarın geliyor''

Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray yeni teknik direktörünü buldu. Sarı kırmızılı yönetimin, Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent'i yarın İstanbul'a getireceği iddia edildi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 16:03 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 16:03
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada deneyimli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığı belirtildi. Galatasaray'da yeni teknik direktör için çalışmalar başlarken Domenec Torrent ismi gündeme geldi.

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DOMENEC TORRENT YARIN GELİYOR

Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray Kulübü, her konuda anlaşmaya vardığı Domenec Torrent'i teknik direktör olarak göreve getiriyor. İspanyol teknik adamın uçak bileti dahi alınmış! Torrent'in yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

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DOMENEC TORRENT KİMDİR?

59 yaşındaki İspanyol teknik adam daha önce uzun yıllar Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yapan Domenec Torrent, 2018 yılında New York City'nin teknik direktörlüğü görevine başladı. Domenec Torrent, son olarak Brezilya takımlarından Flamengo'yu çalıştırdı.

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