10 Ocak 2022 Pazartesi 16:03 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 16:03

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada deneyimli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığı belirtildi. Galatasaray'da yeni teknik direktör için çalışmalar başlarken Domenec Torrent ismi gündeme geldi.

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi

DOMENEC TORRENT YARIN GELİYOR

Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray Kulübü, her konuda anlaşmaya vardığı Domenec Torrent'i teknik direktör olarak göreve getiriyor. İspanyol teknik adamın uçak bileti dahi alınmış! Torrent'in yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray'da 2022'nin ilk yolcuları belli oldu

DOMENEC TORRENT KİMDİR?

59 yaşındaki İspanyol teknik adam daha önce uzun yıllar Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yapan Domenec Torrent, 2018 yılında New York City'nin teknik direktörlüğü görevine başladı. Domenec Torrent, son olarak Brezilya takımlarından Flamengo'yu çalıştırdı.