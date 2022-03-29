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Spor

Galatasaray'da Domenec Torrent ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrasında Domenec Torrent'e de yol göründü! Elmas'ın aday olamayacağı seçimde, sarı kırmızılı kulüpte kim başkan olursa olsun Domenec Torrent ile çalışmayı düşünmüyor.

Takvim29 Mart 2022 Salı 10:05 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 10:05
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Başkan Burak Elmas'ın mali olağan genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi sonrası 1 ay içinde seçime gitmesi beklenen Galatasaray'da Elmas tarafından göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent'in durumu tartışma yaratıyor.

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BAŞKAN ADAYLARI TORRENT'İ İSTEMİYOR

Sarı-Kırmızılılar'da başkanlık koltuğu için şu ana dek 3 aday ön plana çıkarken, bu 3 ismin tamamının İspanyol hoca ile çalışmayı düşünmediği ifade ediliyor. Tüzük gereği ibra edilmediği için önümüzdeki seçimde Burak Elmas aday olamayacak. Galatasaray'da önümüzdeki seçimde adı adaylık için geçen isimlerden olan Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün planları içerisinde İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile devam etmek olmadığı belirtiliyor.

Domenec Torrent gönderilirse faturası ağır olacak!

TAZMİNAT PAZARLIĞI

Takvim'in haberine göre; önümüzdeki sezon için Galatasaray'dan 1.5 milyon avro kazanacak olan tecrübeli çalıştırıcı ile yeni seçilecek olan yönetimin masaya oturup uygun bir rakama tazminat sorununu çözmeye çalışması bekleniyor...

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12 MAÇTA 3 GALİBİYET

İspanyol teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 12 maça 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. 1.00 puan ortalaması ile beklentilerin bir hayli altında kaldı. Torrent için kendisini göreve getiren başkan Burak Elmas'ı ibra edilmemesi sonrası tehlike çanları daha hızla çalmaya başladı.

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